Com 'forte gripe', João Gilberto adia turnê

Na turnê, que havia sido adiada anteriormente, João Gilberto se apresentaria em São Paulo (Via Funchal, amanhã), no Rio de Janeiro (Teatro Municipal, dia 15), Brasília (Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 19), Porto Alegre (Teatro do Sesi, 25) e Salvador (Teatro Castro Alves, 9 de dezembro).

As novas datas da turnê não foram definidas. São Paulo e Rio devem receber os shows em dezembro. Quem havia comprado ingressos, poderá apresentar os mesmos - sem precisar trocá-los - nas novas datas. Brasília e Porto Alegre, por falta de espaço nas agendas das casas de shows, não receberão as apresentações em 2011. Segundo a assessoria de imprensa da turnê 80 Anos - Uma Vida Bossa Nova, informações sobre a devolução do dinheiro para quem havia comprado as entradas serão divulgadas hoje.

A única data mantida foi a da apresentação de Salvador. O show, que marcaria o encerramento da turnê, agora será o primeiro da série e está mantido para 9 de dezembro. Neste caso, não há problemas em relação ao ressarcimento dos clientes porque a venda de ingressos para esse show não tinha começado.

Na tarde de ontem, o nome do cantor entrou nos Trending Topics do Twitter, pelas especulações sobre o motivo do adiamento das apresentações. Anteriormente, havia sido divulgado que muitos ingressos para a turnê estavam encalhados. Brasília não divulgou os números. Para Porto Alegre, apenas 300 entradas foram vendidas de um total de 1.600. No Rio, os ingressos esgotaram e, em São Paulo, mais de 92% foram vendidos até ontem.

O Estado deixou recado para a mulher de João Gilberto, Claudia Faissol, mas ela não respondeu. No início da noite de ontem, a ex-esposa do cantor, Miúcha, disse que se surpreendeu com a notícia. Ela disse não ter informações sobre o estado de saúde de João Gilberto.