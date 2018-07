Com forte prejuízo no 3o tri, Hypermarcas reduz previsões

A companhia de bens de consumo fechou o terceiro trimestre com perda líquida de 190,5 milhões de reais, após lucro de 78 milhões de reais um ano antes.

A média de sete previsões de analistas obtidas pela Reuters apontava prejuízo de 88,4 milhões de reais para a empresa no período.

Mas, ao contrário da tendência vista no caso das varejistas, por exemplo, em que a queda na demanda tem figurado como vilã dos resultados, a Hypermarcas sofreu fortes efeitos ao intensificar a implementação da sua nova política comercial, visando a desestocagem dos clientes.

Com isso, de julho a setembro, a companhia viu suas vendas orgânicas recuarem 11,9 por cento ano a ano. "Acreditamos que esse processo de desestocagem esteja próximo do final", afirmou a empresa no balanço, assinalando que o equilíbrio deve ser atingido a partir do início de 2012.

Nesta política comercial, a Hypermarcas, diminuiu descontos de preços de seus produtos ao varejo e cortou prazos, para os clientes reduzirem os estoques e passarem a comprar com maior frequência.

"O principal objetivo da implementação desta nova política comercial, a geração de caixa operacional, está sendo cumprido... o forte fluxo de caixa operacional deve continuar ao longo dos próximos trimestres", acrescentou a empresa. No terceiro trimestre, a geração de caixa operacional foi 181,3 milhões superior à de um ano antes.

A receita líquida no período foi de 908 milhões de reais, 10,4 por cento a mais que no mesmo intervalo de 2010.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 24,4 por cento na comparação anual, para 138 milhões de reais de julho a setembro deste ano, abaixo da previsão média de analistas, de 204,1 milhões. Já a margem Ebitda caiu 7 pontos percentuais, para 15,2 por cento.

A adoção da nova política comercial também levou a Hypermarcas a reduzir, pela segunda vez, a estimativa de Ebitda para 2011, para 700 milhões de reais. A projeção já havia sido diminuída em meados de agosto para cerca de 900 milhões de reais, contra previsão de valor acima de 1 bilhão de reais antes.

Para o ano que vem, a empresa estima Ebitda de mais de 850 milhões de reais.

A companhia apontou o aumento das incertezas macroeconômicas e da desaceleração da economia global, somado à decisão de finalizar a implantação da nova política comercial ainda em 2011.

A Hypermarcas informou ainda que, no trimestre passado, encerrou as iniciativas de implantação de sinergias referentes às aquisições feitas em 2009 e 2010, totalizando 257 milhões de reais, sendo que 162 milhões foram capturados nos três meses até setembro e o restante deve ser concluído até o final do primeiro semestre de 2012.

(Por Vivian Pereira)