Com fortes chuvas, nível do Cantareira sobe para 12,3% Responsável pelo abastecimento de água de 47% da Grande São Paulo, o sistema Cantareira apresentou nesta quarta-feira, 16, a maior alta no nível de seus reservatórios desde fevereiro, quando o índice iniciou a série de recordes negativos de capacidade. Nesta quarta, o nível das reservas é de 12,3%, uma alta de 0,3 ponto porcentual na comparação com a marca mínima de 12% registrada ontem, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Apesar da recuperação, o índice do Cantareira é crítico. Na mesma data do ano passado, os reservatórios contavam com 63,8% da capacidade.