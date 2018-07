Com fuzil e granada, bando invade supermercado em SP Nos últimos 10 dias, 70 ladrões realizaram quatro grandes roubos na capital paulista. Ninguém foi preso. A última ação das gangues de assaltantes aconteceu ontem às 5h na zona norte. Armados com granada, fuzil, metralhadora e pistolas, 20 homens invadiram o supermercado Carrefour do Tucuruvi e levaram R$ 50 mil do caixa eletrônico. Na saída trocaram tiros com PMs e deixaram para trás três veículos lotados de produtos eletroeletrônicos. Não houve feridos. As ações dos últimos 10 dias sinalizam que os roubos cometidos no máximo por quatro ladrões, com o uso de revólveres e um carro para fuga são coisa do passado, assim como o ladrão de varal e o batedor de carteira. Os assaltantes agora atacam em gangues de 10, 20 e até 30 homens. Usam armamentos pesados, radiocomunicadores e coletes a prova de bala. Fogem em vários veículos. No roubo ao Carrefour do Tucuruvi, a gangue portava fuzil calibre 12, metralhadora 9mm, pistolas 380 e até granada. Os ladrões fizeram funcionários reféns e ficaram aproximadamente uma hora no supermercado. Recolheram computadores, notebook, TVs de plasma, aparelhos de telefone celular, câmeras digitais e outros eletroeletrônicos. Policiais disseram ao Jornal da Tarde que R$ 50 mil do caixa eletrônico instalado no supermercado foram levados pela gangue de assaltantes. As informações são do Jornal da Tarde.