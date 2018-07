Com grande demanda, Nova York fará loteria para casamento gay

A cidade de Nova York vai realizar uma loteria para sortear casais gays que queiram se casar no próximo domingo, primeiro dia de vigência da lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Estado americano.

"O número de casais que querem se casar no domingo é muito maior do que os cartórios da cidade conseguem atender", afirmou o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.

A loteria vai selecionar 764 casais. Heterossexuais também poderão participar.

No último dia 24 de junho, o Estado de Nova York tornou-se no maior Estado americano a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Além de Nova York, outros seis Estados e a capital federal, Washington, permitem aos cidadãos casar com outra pessoa do mesmo sexo. Outros oito Estados oferecem uniões civis que são equivalentes legais ao casamento.

24 horas

A lei de Nova York determina que os casamentos só podem ocorrer 24 horas depois da emissão de uma licença específica.

No entanto, para o próximo domingo, mais de 60 juízes se ofereceram voluntariamente para fazer audiências e dispensar o período de 24 horas, para que os homossexuais possam se casar imediatamente.

A loteria de casamento de Nova York foi aberta às 12h dessa terça-feira e vai até as 12h de quinta-feira. Os vencedores serão avisados um dia depois do sorteio.

"Vamos fazer história no domingo, com os olhos do país mais uma vez voltados para a cidade de Nova York", disse Bloomberg.

"A última coisa que queremos é que os casais fiquem esperando na fila por horas e horas, apenas para ir embora frustrados naquele que deveria ser o dia mais feliz de suas vidas", afirmou o prefeito.

"O modo mais justo de determinar quem terá a chance de se casar no domingo e garantir que todos possam fazer os planos para o grande dia é pelo sistema de loteria."

Recorde

Os cinco cartórios da cidade de Nova York geralmente fecham no domingo, mas as autoridades em todo o Estado já informaram que pretendem trabalhar no dia em que a lei entra em vigor.

"Estaremos totalmente preparados e prontos", afirmou Michael McSweeney, que trabalha em um dos cartórios da cidade. "Queremos fazer parte da história."

O gabinete do prefeito informou ainda que, se todos os 764 ganhadores da loteria resolverem se casar no domingo, será o dia com o maior número de casamentos já registrado na história da cidade de Nova York.

Assim, o próximo domingo ultrapassaria os 621 casamentos registrados no Dia dos Namorados de 2003 (comemorado em fevereiro no Hemisfério Norte) e os 610 casamentos registrados no dia 8 de agosto de 2008 (8/8/08).