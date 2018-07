Com grande safra de milho, Brasil exportará volume recorde

No levantamento do mês passado, a Conab já havia estimado as exportações do Brasil em 14 milhões de toneladas, ante 9,31 milhões de toneladas na temporada anterior.

Em 11/12, os exportadores do Brasil tiram proveito de uma safra recorde de milho , enquanto a demanda internacional está forte, tendo em vista a quebra de safra nos Estados Unidos, maiores produtores e exportadores globais.

O volume previsto pela Conab supera até mesmo previsões de cerca de 15 milhões de toneladas feitas pelo mercado.

O governo já havia sinalizado no início da semana que elevaria a sua estimativa, afirmando que as exportações recordes registradas em agosto, de 2,76 milhões de toneladas, não afetariam o abastecimento interno, considerando bons estoques.

No acumulado do ano, o Brasil exportou 6,26 milhões de toneladas de milho, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), alta de 37 por cento ante o mesmo período do ano passado.

As exportações de milho do Brasil ganham ritmo mais forte no segundo semestre, tradicionalmente.

O estoque final na safra 11/12 foi estimado em 12,58 milhões de toneladas de milho, ante 5,9 milhões de toneladas no ano anterior.

A Conab manteve a previsão de exportação de soja do Brasil no ciclo 11/12 em 31,25 milhões de toneladas, estável ante agosto, e contra um recorde de 33 milhões de toneladas na temporada anterior.

SAFRA RECORDE

A safra de milho do Brasil na temporada 2011/12 foi estimada em um recorde de 72,73 milhões de toneladas, de acordo com a Conab.

A previsão ficou praticamente inalterada na comparação com o levantamento de agosto (72,77 milhões de toneladas).

Na temporada passada, o Brasil produziu 57,4 milhões de toneladas de milho.

A Conab estimou a safra 11/12 de soja em 66,4 milhões de toneladas, estável na comparação com a pesquisa de agosto.

O Brasil colheu um recorde de 75,3 milhões de toneladas na safra anterior.

Na temporada 11/12, o tempo seco afetou a produtividade da lavoura de soja.

(Por Roberto Samora)