Com grau de investimento, Brasil tem 'momento mágico', di Lula Depois de obter o grau de investimento, o Brasil está passando por um momento mágico, mas a euforia deve ser contida e o país não deve abandonar sua política econômica rigorosa, disse na segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No programa de rádio "Café com o presidente", Lula comentou o aumento da nota dada pela agência Standard & Poor's para a sua dívida de longo prazo em moeda estrangeira, agora avaliada como BBB-, primeiro nível do grau de investimento e abre as portas para o recebimento de mais investimentos estrangeiros. "Eu acho que é um momento importante para o Brasil. Eu tenho dito que é quase como se fosse um momento mágico para o país", disse Lula. "Mas eu digo sempre que tem que ser uma euforia comedida, ou seja, nós temos que saber que, em política econômica, você tem que estar de olho todo dia, porque você precisa olhar os gastos que você faz, você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha", acrescentou o presidente. "Então, eu acredito que nõs precisamos ficar felizes, mas ao mesmo tempo com muita sinceridade e com muita sensatez, para que a gente não permita que a euforia faça com que a gente abandone a seriedade com que estamos trabalhando até agora", disse. Lula disse que fortaleceu a economia sem descuidar dos investimentos na área social. "Não é apenas uma coisa. É você combinar o crescimento econômico, o fortalecimento da empresa, o fortalecimento da agricultura e, ao mesmo tempo, você não descuidar da área social, fazendo com que as pessoas que vivem com menos posses possam conquistar alguma coisa. Cuidar da educação com muito carinho e nós estamos fazendo isso", concluiu (Por Raymond Colitt)