Com greve da PM, Salvador tem madrugada de saques Os policiais militares da Bahia que estão em greve desde a noite desta terça, 15, preparam uma contraproposta para apresentar ao comando da Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira, 16. De acordo com o vice-presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (ASPRA), Fabio Brito, uma reunião da categoria com representantes do governo está marcada para as 16h.