Com greve da Polícia Civil, PM registra 15 BOs em SP A Polícia Militar (PM) registrou 15 boletins de ocorrência em todo o Estado de São Paulo até as 17h45 deste domingo. A corporação cumpre determinação, desde sexta-feira, do secretário de Segurança Pública, Ronaldo Marzagão. O procedimento foi adotado por conta da greve da Polícia Civil, que está atuando somente os casos considerados mais graves. Para furtos de veículos, documentos e celulares, por exemplo, a orientação dada pelos grevistas é que as vítimas usem a Delegacia Eletrônica (www.ssp.sp.gov.br) ou retornem após o fim da paralisação. No primeiro dia, a PM fez 139 boletins de ocorrência e no segundo, 40. Os documentos são encaminhados à Promotoria de cada região. Os policiais civis cruzaram os braços na última terça-feira. Eles reivindicam reajuste salarial de 15% neste ano e de 12% em 2009 e 2010. As entidades que representam a categoria devem se reunir amanhã de manhã para avaliar o movimento.