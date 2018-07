Com greve, PM registra 23 boletins de ocorrência em SP A Polícia Militar (PM) registrou hoje 23 boletins de ocorrência em todo o Estado de São Paulo. Este é o segundo dia em que a PM efetua a tarefa, por determinação do secretário de Segurança Pública (SSP), Ronaldo Marzagão. No primeiro dia, foram feitos 139 boletins. Os documentos são encaminhados à Promotoria de cada região. Marzagão ordenou o procedimento em decorrência da greve da Polícia Civil, iniciada na terça-feira. Os grevistas estão registrando somente os casos considerados graves. A categoria reivindica reajuste salarial de 15% neste ano e de 12% em 2009 e 2010. O último balanço da SSP apontou que a adesão de policiais à greve atingia 30% nas delegacias da capital e 40% nas do interior. Já a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Adpesp) informou que a paralisação afeta cerca de 90% das delegacias do interior, 70% das situadas na região metropolitana e 60% das da capital.