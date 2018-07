Com gripe, Oscar Niemeyer é internado no Rio O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, foi internado na noite de ontem no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. Segundo familiares, ele está apenas gripado e a internação é uma forma de oferecer tratamento mais adequado, por causa de sua idade avançada. Niemeyer esteve no mesmo hospital durante o segundo semestre de 2011, mas se recuperou. / FÁBIO GRELLET