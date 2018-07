Com humor, partido lança peixes como candidatos Alguns grupos sociais preferem deixar de lado a tradicional seriedade alemã e aproveitam as eleições gerais para expor seus pontos de vista de uma maneira mais descontraída. O Partido Peixe, projeto criado pelo artista plástico Markus Brenner, da cidade de Konstanz, sudoeste do país, tem como candidatos justamente os escorregadios habitantes do fundo do mar.