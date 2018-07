Com inflamação na garganta, Gal cancela shows em SP A cantora Gal Costa cancelou dois shows que faria durante a Virada Cultural Paulista, em Araraquara, no próximo dia 19, e em São José do Rio Preto, no dia 20. Segundo a assessoria de Gal, a cantora é vítima de uma "forte inflamação em sua traqueia e laringe" e está impossibilitada de cantar, por ordem médica.