Com lei seca, SP estuda ampliar horários de ônibus

A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) estuda a extensão de horários ou a criação de linhas de ônibus, que circulariam durante a madrugada, para oferecer alternativa de transporte aos paulistanos que não pretendem abandonar o hábito de consumir bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e casas noturnas e dirigir depois disso. Essas linhas também atenderiam os motoristas de caminhão que, por causa da restrição municipal, agora trabalham à noite e de madrugada. Veja também:Saiba como o rodízio funciona Entenda como o trânsito fez São Paulo parar A possibilidade de ampliar o atendimento pelo sistema de metrô também motivou uma consulta da SMT à Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). A empresa não confirma que haja um estudo, mas informou que está aberta a discutir o assunto, se houver aumento no movimento de passageiros à noite. O Metrô acrescentou ainda que seus trens, assim como os da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), já circulam em horário estendido, até 1 hora aos sábados, desde agosto do ano passado, justamente porque foi detectada demanda de passageiros que saem de bares e restaurantes nesse horário.Já as novas linhas estendidas de ônibus, segundo a secretaria municipal, levariam os passageiros a estações do Metrô durante a madrugada. Mas só serão implementadas, de acordo com o secretário Alexandre de Moraes, se houver demanda que justifique mudanças. Como são estudos preliminares, não há informações sobre trajetos ou horários.