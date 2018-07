Com licença prévia, Petrobras prevê alcoolduto para 2011

Para a estatal, a LP atesta a viabilidade ambiental do projeto, coordenado pela PMCC Projetos de Transporte de Álcool S.A, uma parceria entre a Petrobras, Mitsui&Co. e Camargo Corrêa S/A.

"As companhias irão trabalhar para cumprir o atendimento às condicionantes da Licença Prévia com vistas à obtenção da Licença de Instalação, que possibilite o efetivo início das obras, tendo como meta a iniciar as operações do duto já na segunda metade de 2011", afirmou a Petrobras em comunicado ao mercado.

O novo duto terá o comprimento de 542 quilômetros em seu primeiro trecho, com capacidade para transportar até 12,9 bilhões de litros de etanol por ano.

O alcoolduto será construído seguindo uma "concepção lógica de utilizar faixa de dutos já existente, minimizando qualquer potencial de novo impacto ambiental, e simplificando a construção".

O investimento estimado para a implantação da linha é de 1,1 bilhão de dólares, de acordo com a Petrobras.

O trecho para o qual a licença foi concedida terá inicio no município mineiro de Uberaba e seguirá por outros 33 municípios no Estado de São Paulo, até o Vale do Paraíba paulista, onde será conectado a dutos já existentes na direção da Grande São Paulo, Rio de Janeiro e litoral paulista.

O sistema de dutos viabilizará o transporte de etanol das regiões produtoras no Centro-Oeste do país e noroeste paulista até os grandes centros consumidores de São Paulo e Rio de Janeiro.

O alcoolduto visa reduzir os custos de exportação do biocombustível em um momento em que a estatal amplia a sua atuação em etanol, no norte e noroeste de São Paulo e no Centro-Oeste do país.

A Petrobras adquiriu neste ano participação importante na Guarani, com unidades em São Paulo, e investiu 420 milhões de reais em acordo com a São Martinho.

O investimento na São Martinho permite a expansão do negócio de etanol da estatal para o Centro-Oeste.

Além ser uma plataforma para exportação, o alcoolduto possibilitará levar o etanol até o litoral, de onde o combustível poderá ser transportado por cabotagem para outros Estados.

A Petrobras informou ainda que o sistema de alcoolduto terá ainda dois Centros Coletores, um em Uberaba (MG) e outro em Ribeirão Preto (SP), principal região produtora de etanol do país, com a finalidade de receber o biocombustível proveniente das usinas produtoras, principalmente através de transporte rodoviário.

De acordo com a Petrobras, os planos preveem também a ampliação da rede de alcoolduto até o Terminal de Senador Canedo (GO) e novos dutos ligando Paulínia à Hidrovia Paraná-Tietê e ao terminal marítimo de São Sebastião.

(Por Roberto Samora)