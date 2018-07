Com lote inicial de 30 mil, Claro prevê falta de iPhone no país A Claro acredita que vai faltar iPhone no Brasil, celular da Apple que começa a ser vendido no país na sexta-feira e que é aguardado desde o lançamento nos Estados Unidos, em julho. A companhia, controlada pela mexicana América Móvil, recebeu um lote inicial de 30 mil aparelhos e afirma que a Apple, fabricante do modelo, estaria adaptando os lotes pedidos diante da demanda maior que a esperada. Segundo João Cox, presidente da Claro, em audioconferência com os jornalistas nesta sexta-feira, "é de se esperar que falte aparelhos nesta primeira etapa". Ele afirmou que "a demanda é muito grande, é impressionante". Em um cadastramento de interessados feito no seu site desde o início de agosto, a companhia recebeu, segundo ele, "mais de 100 mil interessados". Estes, no entanto, se cadastraram para receber informações sobre o modelo, e não necessariamente irão adquirir o celular. A Claro se comprometeu a procurar essas pessoas para checar seu interesse e, em paralelo, colocará o iPhone à venda em um grupo de 25 lojas próprias em 13 Estados. Cox explicou que "é natural que no lançamento de um produto, haja um ajuste de produção. A demanda é grande em todos os lugares e a Apple tem tentado atender a todos e uma forma de fazer isso é reduzir um pouco dos pedidos de cada um, mas virão muito mais à frente". Ele ressaltou que o pedido inicial da Claro "era muito maior que isso", referindo-se aos 30 mil aparelhos recebidos. A empresa já fez pedidos para o ano inteiro, mas ele informou não poder revelar a quantia pedida. A Claro vai vender o iPhone a preços entre 1 mil e 2,6 mil reais, de acordo com o modelo e plano escolhido. Segundo o executivo, "o preço é basicamente o mesmo dos Estados Unidos mais impostos estadual e federal". Em julho, quando foi lançado no país de origem da Apple, o iPhone era vendido a 199 dólares. Para facilitar a aquisição, a Claro vai oferecer financiamentos em 10, 12 e até 24 vezes. Esta última opção, entretanto, só vale para o plano de 400 minutos e para portadores do cartão American Express. (Edição de Vanessa Stelzer)