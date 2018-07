Com Mabel, PepsiCo terá novas frentes de expansão

A empresa não informou os valores da transação. "A compra da Mabel --cujas marcas incluem Mabel, Elbi's, Kelly e Skinny --complementa o portfólio de alimentos da PepsiCo e cria novas frentes para expansão", diz comunicado da companhia.

"A operação deve fortalecer os negócios da empresa no país, a quarta maior operação da PepsiCo no mundo e uma das que apresenta maior crescimento."

A Mabel está presente há 58 anos no Brasil e possui cinco fábricas no país, com estrutura para produção de mais de um milhão de pacotes de biscoito por dia.

A PepsiCo divulgou que com a aquisição passará a empregar 12 mil funcionários no Brasil e contará com 19 fábricas no Brasil.

O negócio ainda está sujeito á aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e segundo a PepsiCo deve ser finalizado ainda esse ano.

(Por Juliana Schincariol)