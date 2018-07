Com mais 4 mortes, Rio chega a 9 vítimas da gripe suína A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro anunciou hoje a morte de mais quatro pessoas no Estado provocadas pela Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Dos casos registrados, três são da capital fluminense e um é de São Gonçalo. Entre as vítimas está uma grávida, de 24 anos, que morreu ontem. Os exames que apontaram a contaminação foram feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com as mortes comunicadas hoje, o Estado do Rio já registra nove óbitos em decorrência da enfermidade, segundo balanço da secretaria.