Com mais chuva, Capital volta ao estado de atenção Todas as regiões da capital paulista, inclusive as marginais do Pinheiros e do Tietê, voltaram a entrar em estado de atenção desde as 17h40 deste domingo, em razão de novas áreas de instabilidade que trazem chuvas moderadas, principalmente nas regiões central e sudeste e nas zonas sul e norte.