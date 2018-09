Com mar e repente, convenção de Serra mira eleitor do Nordeste

O apelo ao Nordeste esteve em cada discurso, em cada declaração proferida por tucanos.

A mensagem é uma só: tentar alavancar Serra na região em que ele perde com força da adversária Dilma Rousseff. Pelo Datafolha, a petista tem 44 por cento das intenções de voto para presidente, sete acima da pesquisa anterior, enquanto Serra fica com 33 por cento.

"Aqui é o início de tudo", indicava o deputado baiano Jutahy Jr sobre a escolha de Salvador. "Aqui o Brasil foi descoberto, é o local da integração das raças, das religiões, da energia e da alegria --e,se possível, do voto", completou o deputado que um dos políticos mais próximos de Serra.

Ele acredita que os palanques na região nordeste estão mais fortes desta vez. Explicou que, ao contrário das últimas eleições de 2002 e 2006, agora há candidatos da aliança de partidos (PSDB-DEM-PPS) em todos os Estados do Nordeste, o que deve ajudar a ampliar a votação em Serra na região.

A Bahia também esteve no discurso do presidente do PSDB, o pernambucano senador Sérgio Guerra (PE), para quem "é o Estado que marca a realidade brasileira, o Estado da criação, da cultura, a Bahia de todos os santos".

Em seguida, Aécio Neves não escapou do repentista. Antes de o ex-governador mineiro subir ao palco, a plateia ouviu que "Aécio é quem cruza a bola e o Serra faz o gol". Um indicativo do muito que os tucanos esperam de Aécio nesta campanha em que ele abdicou de ser o candidato a presidente da República e tem quase a unanimidade junto ao segundo maior eleitorado do país.

E não faltou no evento a tradicional "foto com o candidato" oferecida gratuitamente pelo partido. Uma longa fila de políticos esperava para entregar uma foto pessoal, que entrava numa máquina e em poucos minutos trazia o fotografado ao lado de Serra, todo sorrisos. No início da manhã, já haviam sido feitos cem retratos desses.

"A foto é para dizer que estamos com ele (Serra), em total apoio", disse o presidente do DEM em Mucuri (BA), que aguardava na fila.

Reforçando sua fama de notívago, Serra chegou a Salvador, vindo de São Paulo, às 6h30 manhã, deixando acompanhantes insones. Ao discursar longamente na convenção do partido, junto da mulher, Monica, não demonstrava cansaço e disse que sua criatividade estava em alta nos últimos dias.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) foi o grande esquecido no evento, sem citações nos discursos, esteve ausente da convenção. Em viagem internacional, Fernando Henrique apareceu apenas num vídeo. "Serra sempre esteve ao lado dos mais pobres... com Serra, o Brasil vai poder muito mais."

Além de Serra e dos tucanos Guerra e Aécio, discursou apenas o candidato ao governo da Bahia, Paulo Souto (DEM).

Mesmo presentes à convenção, não foi dada a palavra aos presidentes nacionais do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), e do PPS, Roberto Freire, aliados de primeira hora do candidato Serra. O presidente do PTB, Roberto Jefferson --deputado cassado, autor das denúncias do mensalão e cuja sigla dá apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva-- também ficou em silêncio na cerimônia.