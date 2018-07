Com 'melhor equipe de natação', veteranos começam busca por medalhas

Os veteranos Thiago Pereira e Joanna Maranhão estão entre os cinco atletas que darão início neste sábado à campanha da equipe brasileira de natação em Londres 2012.

O Brasil está longe de ser uma potência no esporte. O país conquistou 11 medalhas olímpicas, uma porção pequena se comparada às 489 dos Estados Unidos ou 168 da Austrália. O primeiro e único ouro brasileiro no esporte veio apenas em Pequim 2008, com Cesar Cielo, nos 50 metros livres.

Ainda assim, a seleção brasileira que começa neste sábado a disputa por medalhas é a mais forte que o país já enviou aos Jogos. Pela primeira vez o Brasil chega a uma Olimpíada com quatro atletas que já superaram recordes mundiais: Thiago Pereira, Felipe França, Kaio Márcio e Cesar Cielo.

Duas marcas de Cielo obtidas em 2009 - nos 50m e 100m livres - ainda não foram superadas.

A equipe brasileira que chega a Londres 2012 mistura experiência e juventude. Nove dos 20 atletas disputarão a sua primeira olimpíada.

'Mister Pan'

Thiago Pereira e Joanna Maranhão, que começam a concorrer neste sábado, estão entre os mais experientes da equipe brasileira, com três participações em Jogos.

Apesar de experiente em Olimpíadas, Thiago Pereira é mais conhecido por seu currículo nos Jogos Pan-Americanos. Após o Pan de Guadalajara, no ano passado, ele se tornou o maior recordista brasileiro de medalhas de ouro no torneio, com 12, uma a mais que seu ídolo Gustavo Borges.

Thiago participará do primeiro evento da natação em Londres 2012, e já terá pela frente um duro desafio. Às 6h (horário de Brasília), ele competirá na eliminatória dos 400m nado medley individual, ao lado dos americanos Michael Phelps e Ryan Lochte - dois dos nadadores mais velozes do mundo.

Caso consiga ficar entre os oito melhores - de 38 - o "Mister Pan", como foi apelidado pelos colegas, voltará às 15h30 já para a disputa de medalha.

O nadador carioca de 26 anos conseguiu chegar à final na modalidade em Pequim 2008, mas acabou apenas em oitavo lugar.

"Os 400m medley abrem a Olimpíada e sobre a prova o que posso dizer é que eu não controlo o Phelps, não controlo o Ryan e o único controle que posso ter é sobre mim mesmo, então é focar na minha prova", disse Thiago durante a fase final dos treinamentos em Londres.

Na quarta-feira, ele volta à piscina para concorrer em sua especialidade: os 200m medley individual, onde quase chegou ao pódio em Pequim 2008, com o quarto melhor tempo. Em Atenas 2004, ele havia chegado em quinto.

Amadurecimento

A pernambucana Joanna Maranhão, de 25 anos, começará e encerrará sua participação nas Olimpíadas de Londres já neste sábado. Pela manhã, ela concorre também nos 400m medley feminino. Caso consiga um dos oito melhores tempos, ela voltará para a piscina à noite, na luta pela medalha.

"Nunca cheguei tão bem preparada e gostando tanto de nadar como agora. Em Atenas eu era uma criança, tinha só 17 anos e foi tudo muito rápido. Foi preciso passar por tudo o que eu passei pra amadurecer e dar valor a cada conquista", diz Joanna

A nadadora tem outro desafio nas competições, que é se manter concentrada apenas nas provas de natação, e ignorando o escândalo ao redor de seu nome nos últimos anos.

Em 2009, a pernambucana acusou o ex-técnico que a treinava até os nove anos de idade de cometer abuso sexual. O treinador negou as acusações e processou a atleta por calúnia e difamação.

A própria Joanna não pode mover nenhum processo contra o treinador, porque pela legislação brasileira o crime havia prescrito no momento em que Joanna fez as denúncias. A nadadora passou a fazer campanha contra crimes sexuais e por modificações na lei brasileira.

Em março deste ano, quatro anos após o início de uma CPI para investigar crimes de pedofilia, entrou em vigor o projeto conhecido como Lei Joanna Maranhão, que faz com que o prazo para prescrição de crimes de abuso sexual infantil só comece a ser contado a partir do momento em que a vítima completa 18 anos de idade.

Em Londres, Joanna prometeu que no futuro pretende fazer palestras sobre o tema e trabalhar junto a vítimas de pedofilia, mas ela pediu que no momento toda a atenção seja dada exclusivamente para a competição olímpica.

Estrela

O paulista Felipe França - um dos quatro brasileiros em Londres 2012 que já bateram recordes mundiais - também participará dos Jogos apenas neste sábado. Ele disputa pela manhã uma vaga na final da noite nos 100m peito.

Em 2009, França tornou-se o primeiro homem a nadar os 50m peito em menos de 27 segundos em piscina longa - uma modalidade que não é olímpica. Desde então, sua marca foi superada pelo sul-africano Cameron Van der Burgh.

Um dos concorrentes de França nos 100m peito é outro brasileiro, o mato-grossense Felipe Lima, que deixou de ir a Pequim em 2008 por pouco.

A quinta brasileira a concorrer neste sábado é Daynara de Paula, que em Pequim foi a nadadora mais jovem da equipe brasileira. Ela chega a Londres tendo ganhado a prata nos 100m borboleta no Pan de Guadalajara no ano passado.

A grande estrela da equipe brasileira de natação, Cesar Cielo, faz sua estreia no domingo no revezamento 4x100m livre. Mas o grande dia do nadador paulista será na sexta-feira, quando ele defenderá seu ouro olímpico e recorde mundial nos 50m livres.