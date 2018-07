Com menos crédito, preço de imóveis cai

Em alguns casos, os preços pedidos se tornaram tão elevados nos últimos anos que as quedas devem ser vistas como um ajuste natural de mercado. No Rio, o auge dos preços ocorreu em 2010 e, em São Paulo, em 2011. No ano passado, o Rio apresentou queda nominal de 1,47%, inferior apenas à de Brasília e de Niterói. Já São Paulo registrou alta nominal de 2,51%. A maior elevação nominal ocorreu em Florianópolis (+8,38%), seguindo-se Vitória (+7,82%) e Fortaleza (+5,99%).

Estoques elevados são um dos principais problemas do mercado imobiliário, porque desestimulam as incorporadoras a fazer lançamentos. O resultado é o crescimento do desemprego, com a perda de profissionais qualificados, que farão falta quando o setor retomar um ritmo razoável de atividade. Mas isso levará tempo. “As incorporadoras só vão lançar o que tiverem certeza de que vão vender”, disse o presidente do Secovi, Cláudio Bernardes.

Dado o alto custo dos imóveis, a oferta de crédito é indispensável para a conclusão das operações. Mas houve queda nos financiamentos da ordem de 30% entre 2014 e 2015 nas operações com recursos das cadernetas de poupança.

Ocorreu uma queda na demanda de crédito, pois na recessão os tomadores são mais prudentes e evitam endividar-se. Mas um diretor da Caixa Econômica Federal, Teotonio Rezende, acredita que o mais importante foi a falta de recursos para financiar, devido aos saques nas cadernetas (R$ 53,6 bilhões no ano). Outra explicação é a prudência dos bancos que tentam evitar o esgotamento dos recursos das cadernetas, cuja captação é mais barata, propiciando um custo de crédito inferior ao cobrado quando os recursos provêm de Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cujo rendimento está atrelado à taxa Selic.

Momentaneamente, o enxugamento do mercado imobiliário provoca redução de preços. Mas cabe indagar o que ocorrerá daqui a dois a três anos, se já não houver estoque e se a demanda se reativar.