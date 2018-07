Com Mercedes inalcançável, Massa mira em briga com a Ferrari

Terceiro mais rápido no treino classificatório, a melhor volta de Massa foi quase um segundo e meio mais lenta que a do atual campeão e pole position Lewis Hamilton e ficou cerca de um segundo atrás do companheiro de equipe do britânico, Nico Rosberg.

Sendo que a Williams usa motores Mercedes, Massa pôde apenas dar de ombros e rir quando questionado com a incômoda pergunta a respeito de onde fica a diferença entre a performance das duas equipes.

“Se é o mesmo motor, a diferença deve estar no carro”, disse ele, provocando risadas durante a coletiva de imprensa após o treino classificatório.“Espero que tenhamos o mesmo motor. Acredito que temos. Então, é o carro!”

O companheiro de equipe de Massa, Valtteri Bottas, se classificou em sexto, atrás dos carros da Ferrari, mas o finlandês sentiu dores nas costas durante a sessão de treinos e foi levado ao hospital para exames.

Embora Bottas não seja certeza para a corrida, Rob Smedley, chefe de desempenho da Williams, viu um resultado promissor, após os encorajadores testes de inverno.“Razoavelmente feliz com isso. Tiramos a primeira do caminho e estamos em uma posição razoável”, disse ele.

“Felipe fez uma grande volta, ele colocou tudo junto. E, o melhor, é que ainda temos margem para melhorar, ele poderia ter ido mais rápido novamente. Estamos apenas aprendendo nestas condições durante o treino.”

“Estamos aqui para vencer, mas, sendo realista, a distância é muito grande para a Mercedes. Então, é para essa distância que estou olhando. O que acontece por trás é de interesse, mas de menor interesse.”

A Ferrari, antigo time de Massa, no entanto, esteve mais presente na cabeça do brasileiro.“Nós vemos a diferença nos tempos das voltas entre mim, Sebastian (Vettel) e Kimi (Raikkonen) e também Valtteri, e é bem pequeno”, afirmou ele.

“Não será fácil brigar com a Ferrari, mas estamos aí. Queremos realmente que nossos dois carros comecem bem a temporada.”

Daniel Ricciardo, que se classificou em sétimo, reclamou de problemas de confiabilidade durante todo o dia, enquanto Daniil Kvyat ficou apenas em 13º, após problemas na caixa de câmbio de seu carro.

“Acho que a Red Bull não está no mesmo nível no momento”, declarou Massa. “Mas tenho certeza que a Red Bull irá se aproximar, porque eles são realmente fortes.” “Mas, no momento, a Ferrari está realmente forte e deu um grande passo para frente comparado com o ano passado”, finalizou o brasileiro.