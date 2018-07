Com metrô parado, peregrinos enfrentam tumulto Com a linha 2 do metrô totalmente parada desde as 16h30, peregrinos que tentam seguir para a praia de Copacabana enfrentam tumulto em estações da zona norte do Rio. Na do bairro de Inhaúma, fiéis se aglomeram, houve um princípio de tumulto e as pessoas estão sem saber o que fazer. Cerca de 50 argentinos ficaram "presos" dentro do vagão de um trem que parou no momento da queda de energia.