Com Minc, Lula cria 4 novas áreas de proteção ambiental O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje, em Caravelas, no extremo sul da Bahia, a criação de quatro novas áreas de proteção ambiental no País, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele assinou os decretos de criação da Resex de Cassurubá, que havia sido anunciado no fim de 2007, e de outras duas, a Renascer, no Pará, e a da Prainha do Canto Verde, em Beberibe, no Ceará. Juntas, somam mais de 500 mil hectares. Além delas, foi criada a unidade de conservação Monumento Natural Talhado do Rio São Francisco, na divisa entre Bahia, Sergipe e Alagoas.