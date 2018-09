Com neblina, aeroportos de SP operam por instrumentos A forte neblina que atingiu a cidade de São Paulo desde o começo da manhã de hoje obrigou os aeroportos da região a operarem com o auxílio de instrumentos. Segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), desde as 6 horas, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, estavam operando por instrumentos. Em Congonhas, até as 8 horas, quatro vôos, do total de 38, estavam atrasados em mais de meia hora e três foram cancelados. Em Guarulhos, das 33 decolagens programadas, quatro estavam fora do horário previsto e uma foi cancelada.