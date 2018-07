Com neblina no Rio, Galeão opera por instrumentos O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, na Ilha do Governador, no subúrbio do Rio de janeiro, operava com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens na manhã de hoje. O motivo, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), era o forte nevoeiro que, assim como em São Paulo, prejudicava a visibilidade. Apesar disso, a movimentação de passageiros e os vôos não foram seriamente afetados. Até as 8 horas, dos 28 vôos programados, dois tiveram atrasos iguais ou maiores que 30 minutos e dois acabaram sendo cancelados. Já o Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, funcionava normalmente tanto para pousos como para decolagens. Conforme a Infraero, até as 8 horas, dos 10 vôos previstos, nenhum atrasou meia hora ou mais e não houve registro de cancelamentos.