Com novas faixas exclusivas, Corredor tem lentidão Com a implantação de mais 13 km de faixas exclusivas para ônibus, o tráfego de carros no Corredor Norte-Sul registra lentidão na manhã desta segunda-feira, 12. Às 9h, o sentido aeroporto da via tinha mais de 10 km de engarrafamento - 11% de todo o índice de congestionamento da cidade de São Paulo. Nesta segunda também tem início a faixa exclusiva na Avenida Indianópolis, na zona sul da cidade, região com a maior lentidão nesta manhã. Em toda a capital paulista, o congestionamento nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) superou os 100 km das 8h até as 9h.