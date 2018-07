Com novo projeto no Pará, Vale prevê produção total de 460 mi t em 2017 A produção total da Vale em 2017 após a implantação de projeto na serra sul de Carajás, no Pará, está estimada em 460 milhões de toneladas de minério de ferro, disse nesta quarta-feira José Carlos Martins, diretor de Ferrosos e Estratégia da mineradora, em conferência com jornalistas.