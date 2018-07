Com novo visual, máscara de Dilma ganha espaço no Carnaval Apesar de Bin Laden continuar em alta entre os foliões e da chegada de Barack Obama às lojas de fantasias, a máscara da ministra Dilma Rousseff promete ser a grande novidade do Carnaval este ano. Com visual renovado e impulsionada pela possível candidatura à Presidência pelo PT em 2010, a ministra-chefe da Casa Civil é a grande aposta de uma tradicional fábrica de máscaras em São Gonçalo (RJ) para a folia. Mas não foi fácil chegar ao molde final de Dilma, uma vez que a ministra passou por algumas renovações de visual nos últimos tempos. "Fizemos a Dilma Rousseff, mas ela vai e opera... Tivemos que refazer", disse à Reuters TV a empresária Olga Valles, que assumiu o comando da fábrica após o morte do marido, o espanhol Armando Valles, em 2007. "Agora ela está linda, mas primeiro mudou a cor do cabelo, depois mudou de novo. Temos um monte de Dilmas", afirmou. A empresária ressaltou, no entanto, que os pedidos de clientes pelo modelo da ministra estavam fracos. "Mas depois que ela operou, ficou mais bonita, os clientes estão pedindo mais", disse, referindo-se à remodelação facial à qual a ministra se submeteu. Ao lado de Dilma, o novo presidente norte-americano, Barack Obama, é a principal novidade para o Carnaval deste ano. Segundo Olga, o modelo ficou pronto antes mesmo de Obama vencer a eleição de novembro. "O Obama está feito desde junho, e guardamos até a eleição em novembro. Depois que ele ganhou, começamos a rodar a produção. Já recebemos pedidos da Europa e do Brasil inteiro", afirmou. (Texto de Pedro Fonseca)