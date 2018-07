Com o orgulho ferido, gregos tentam se adaptar à crise econômica

"É a maior crise da nossa história", diz Chiladakis Evangelos, 57 anos, chocado com as notícias que lê sobre a economia de seu país. Ele não entende como o colapso das contas públicas ainda não atingiu a rua Epmoy, no bairro de Plaka, cujos consumidores deixam as lojas carregados de sacolas de grifes internacionais. Apesar do desemprego crescente, hoje de 10,6%, a vida corria bem até janeiro, relembra, quando explodiu na Europa a polêmica sobre as finanças do governo da Grécia. Desde então, o gerente de um restaurante situado próximo à Acrópole vem decorando os significados de expressões como desequilíbrio fiscal, déficit e relação dívida/PIB, tudo para tentar compreender por que Atenas se transformou no centro de interesse do mercado financeiro e no calcanhar de Aquiles da União Europeia.

O espanto diante da amplitude da crise das finanças públicas é um dos sentimentos que impregnam a atmosfera de Atenas. De cidadãos comuns a economistas especializados com os quais o Estado teve contato, passando por autoridades do governo, como o primeiro-ministro George Papandreou, ninguém esperava que um ataque especulativo expusesse ao mundo os maus fundamentos da política econômica e os artifícios contábeis usados para maquiá-los nos anos 2000.

Além de um déficit orçamentário de 12,7% em relação ao PIB, o maior da UE, e de uma dívida 30% maior que o PIB do país, a Grécia agora enfrenta um ataque especulativo sem precedentes na Europa, similar ao vivido na Ásia e na América Latina - inclusive no Brasil - nos anos 90, trazendo à tona o risco de moratória. "A crise internacional atingiu uma Grécia despreparada. Agora, vai gerar uma longa estagnação", diz Gikas Hardouvelis, economista-chefe do EFG Eurobank Ergasias e professor da Universidade de Piraeus. Isso na melhor das hipóteses, caso não esfacele o bloco de 16 países que adota a moeda única. "Há um temor de que nossa eventual bancarrota seja apenas o início."

Os tratados financeiros entre os países que criaram a zona do euro obrigam os seus participantes a manter um déficit orçamentário de no máximo 3% do PIB. Os países também não podem ter suas dívidas públicas superiores a 60% do PIB.

O medo se multiplica em diferentes capitais europeias porque países do mesmo porte, como Portugal e Irlanda, e gigantes, como Itália e Espanha, também sofrem com déficits públicos astronômicos e grande endividamento. São presas fáceis para uma eventual onda de especulação no mercado financeiro sobre a resiliência de suas economias. "Não sei se faz sentido especular contra o euro, que é uma moeda gigante e forte. Mas a especulação contra um país pequeno da zona euro faz sentido para os investidores. É o que está acontecendo", diz Hardouvelis.

Além de décadas de gastos públicos acima da arrecadação, a economia da Grécia padece da desindustrialização - o turismo hoje é a grande indústria grega - e da falta de competitividade. "O sucateamento da base produtiva do país está na origem da nossa baixa competitividade e produtividade", avalia Savas Rombolis, economista, sindicalista, diretor científico do Instituto do Trabalho de Atenas e professor da Universidade Panteion. "A Grécia está obrigada a se voltar ao mercado financeiro para vender títulos, obter recursos e pagar suas dívidas", diz, referindo-se à operação de captação de ? 20 bilhões que deve ser realizada pelo governo entre abril e maio. "E essas instituições são as mesmas que estão especulando contra o país e que cobrarão 6%, 7%, 8% de juros. Imagina o legado deixado para a próxima geração?''

Além do choque, o outro sentimento que paira sobre a capital grega é a revolta contra os vizinhos do bloco, em especial a Alemanha - cuja imprensa martela há dois meses a ideia de que não se deve pagar pelos erros de outros países. Há ainda o orgulho ferido em relação à União Europeia. Em meio à crise, os gregos esperavam mais solidariedade dos parceiros. Em lugar de empréstimos a juros subsidiados, receberam advertências e uma tutela internacional, decididas pelos 27 chefes de Estado e de governo em 11 de fevereiro, em Bruxelas.

Agora, além de encontrar o equilíbrio fiscal, Papandreou tem o desafio de recuperar seu povo de outra crise, a de autoestima. "Nenhum país vai pagar por nossas dívidas", garantiu o premiê, em discurso ao parlamento na sexta-feira. "É uma questão de honra e de orgulho para nosso país."