Com o pé na estrada

Nascida em Sete Lagoas (MG), Daniela Karam sentia vontade de se aventurar pelo mundo desde pequena - e começou a abrir caminho para isso quando decidiu se dedicar ao design. Ela já era formada em Comunicação Social, mas descobriu a vocação depois de fazer workshops com os irmãos Campana e c0m Jum Nakao, estilista que nos últimos anos trocou a moda pelo design. Em 2005, Daniela arrumou as malas e foi para Florianópolis, onde, durante dois anos, trabalhou como designer sênior da Imaginarium.

Pouco habituada ao frio do Sul do País, saiu em busca de mais calor. "Uma vez vi um livro sobre a Guatemala e me apaixonei pelas cores daquele lugar", conta Daniela. "Pensei que seria o destino ideal para o momento que eu vivia." A viagem de 15 dias pelo país da América Central, em abril de 2009, rendeu a ela a inspiração para sua primeira coleção com marca própria, criada pela vontade de ter "autonomia e liberdade para usar novos materiais".

Flores enormes e coloridas estamparam as almofadas, bolsas, tecidos e acessórios para a casa que compõem a linha batizada com o nome do país que a inspirou. "Voltei apaixonada pelas técnicas de bordar e pelo modo como aquelas mulheres usam as cores", diz a designer. A viagem também rendeu uma exposição de suas fotos. "Foi quando vi que meu diferencial seria aliar tradições culturais e design."

Na segunda coleção, a Rive Gauche, os tons vibrantes esmaeceram e as flores deram lugar a grafismos e a padrões abstratos, ensejados pela paisagem minimalista do inverno no Velho Mundo e pelos 30 dias que viveu em Paris, em janeiro do ano passado.

Este mês, ela lança duas novas estampas, tendo como temas elementos nacionais. Chamadas de Hermosa e de Guarani, as criações foram mostradas pela primeira vez na Paralela Gift, feira de design e negócios no Shopping Iguatemi, em São Paulo, que começou ontem e vai até terça-feira.

Os produtos são vendidos em seu ateliê, em Belo Horizonte, e em lojas como a Dona Coisa, no Rio de Janeiro. Sua proprietária, Roberta Damasceno, diz que conheceu o trabalho de Daniela em uma feira de novos talentos. "Ela se destacava por utilizar materiais incomuns, misturando o básico com o requintado."

A próxima parada? O Japão. "Tenhov uma ideia de brincar com mapas, com o conceito de ‘você está aqui’", diz a designer. "Acho que isso vai se juntar ao que eu viver lá. Também gosto de budismo, das cerejeiras. Mas ainda não sei o que vou fazer, quero viver tudo e depois criar." A nova linha tem previsão de lançamento em agosto.