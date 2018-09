Com óleo na pista, Régis acumula 30 km de lentidão A Rodovia Régis Bittencourt acumulava 30 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, por volta das 9 horas de hoje, em razão do derramamento de uma substância oleosa na pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito, que foi bloqueado às 6h20 na altura do quilômetro 384, região de Miracatu, trecho de serra no interior de São Paulo, apresentava lentidão entre os quilômetros 384 e 414. Conforme a polícia, um veículo não identificado derrubou uma substância oleosa não informada no asfalto. Com as pistas escorregadias, nenhum veículo conseguia transitar, nos dois sentidos. Pelo menos cinco motoristas que insistiram em passar acabaram provocando pequenas colisões, todas elas sem vítimas. Ainda segundo a PRF, a pista que leva a Curitiba chegou a ser totalmente interditada e já foi liberada. Até as 9 horas, não havia previsão para a liberação da pista e situação era bastante complicada na região.