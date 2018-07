Com Panamericano, Caixa pode estrear em participações

A confirmação das conversas veio após semanas de rumores envolvendo a eventual compra do controle do banco de médio porte do Grupo Silvio Santos pela instituição estatal. Consultada, a Caixa informou por meio de sua assessoria de imprensa que não vai se manifestar sobre o assunto.

Em novembro, com a intensificação dos rumores sobre a compra, as ações do Panamericano chegaram a acumular alta superior a 40 por cento no mês na bolsa paulista. Confirmadas as conversações, o papel preferencial do banco caía 3,66 por cento, a 8,96 reais, às 12h10. No mesmo instante, o Ibovespa recuava 1,25 por cento.

Pelos termos do acordo em andamento, a Caixa também assumiria 20 por cento do capital não votante do Panamericano, o que a levaria a assumir cerca de 35 por cento do capital social do banco de médio porte, segundo o comunicado enviado pelo banco médio à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com valores de fechamento das ações na quarta-feira, a transação ficaria numa faixa de 750 milhões a 800 milhões de reais, de acordo com cálculos da Reuters.

"Até o momento não há qualquer documento assinado entre as partes, uma vez que as condições negociais, em especial o preço, não foram definidas", acrescenta o documento.

Se confirmada, a compra seria feita por meio do braço de participações da Caixapar, braço de participações da Caixa criado em novembro do ano passado, numa iniciativa do governo federal de usar os bancos estatais para socorrer instituições financeiras de médio porte atingidas pela crise.

Até agora, no entanto, nenhuma aquisição foi feita pela Caixapar. Já o Banco do Brasil acertou no início do ano a compra de 49,99 por cento do capital do Banco Votorantim.

(Por Aluísio Alves)