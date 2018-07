Com paralisações, Índia se torna importadora de minério de ferro

As medidas tomadas pelas autoridades federais e estaduais do país com o objetivo de regularizar a produção e exportação de minério de ferro paralisaram a produção da commodity em dois importantes Estados produtores, reduzindo embarques e forçando as siderúrgicas a importar uma matéria-prima que o país tem em abundância.

A saída do país --que já foi terceiro maior exportador de minério de ferro do mundo-- do mercado foi perfeitamente acompanhada pelas mineradoras em outros países que buscam alternativas para seus crescentes estoques, com uma demanda mais lenta da China, maior consumidor.

As maiores produtoras mundiais, Vale, Rio Tinto e BHP Billiton levaram parte do mercado indiano na China, Japão, Coreia do Sul e agora estão até visando exportar para seu antigo concorrente.

Mineradoras menores como a australiana Fortescue Metals Group também se beneficiam, uma vez que fornecem o minério de menor qualidade que compete diretamente com a Índia no mercado chinês.

"Vai ser um bônus enorme para as grandes mineradoras", disse Graeme Train, analista de commodities da Macquarie em Xangai.

"Também deve haver um prêmio surgindo para o minério de baixa qualidade e a ausência da Índia deve elevar o interesse chinês para produtores como a Fortescue."

A campanha indiana para acabar com a mineração ilegal --que as autoridades afirmam que custou aos Estados de Goa e Karnataka cerca de 9 bilhões de dólares em receitas perdidas na última década-- cortou a produção de minério de ferro do país em mais de 20 por cento no ano até março, e as exportações em quase o dobro deste valor.

As exportações anuais, que na última década atingiram máximas de quase 106 milhões de toneladas, podem diminuir para cerca de 5 milhões de toneladas no próximo ano, segundo analistas.

As quase 100 milhões de toneladas de exportações perdidas, com a atual média de preços de cerca de 110 dólares por tonelada, e outras potenciais 30 milhões de toneladas de importação de minério de alta qualidade a cerca de 140 dólares por tonelada devem custar à Índia 15 bilhões de dólares, de acordo com cálculos da Reuters, dinheiro que vai diretamente para os bolsos de mineradoras fora do país.

