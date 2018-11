Com Petrobras, BNDES desembolsa R$153,6 bi no ano até novembro

Segundo o banco de fomento, o desempenho acumulado dos primeiros 11 meses do ano foi influenciado pela operação de capitalização da Petrobras, realizada em setembro.

"Sem considerar a operação da Petrobras --que estatisticamente se enquadra na rubrica 'outras operações de mercado'-- , os desembolsos do banco, até novembro último, ficaram em 128,8 bilhões de reais, mostrando crescimento de 10 por cento sobre igual período do ano passado", informou o BNDES em comunicado.

Em novembro apenas, as liberações foram de 12,7 bilhões de reais, aumento de 16 por cento sobre o mesmo mês do ano passado.

Excluindo a capitalização da Petrobras, o BNDES estima desembolsos em todo o ano de 2010 da ordem de 140 bilhões de reais, ligeiramente acima de 2009.

Neste ano até novembro, as aprovações de empréstimos do BNDES somaram 174,1 bilhões de reais e as consultas, 238,4 bilhões de reais.

INDÚSTRIA LIDERA

A indústria recebeu 73,2 bilhões de reais do BNDES de janeiro a novembro, com destaque para o setor de alimentos e bebidas --com 12,8 bilhões de reais, alta de 115 por cento.

A área de infraestrutura tomou empréstimos de 47 bilhões de reais do banco, com transportes recebendo 23,6 bilhões de reais do montante, quase o dobro do observado de janeiro a novembro de 2009.

(Texto de Cesar Bianconi)