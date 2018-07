Com projeto, população de golfinhos fica estável

Nesse período, a quantidade de rotadores que vivem no arquipélago de Fernando de Noronha, local de maior incidência da espécie no Brasil, se manteve estável. São cerca de 10 mil animais que usam as águas da região para reprodução.

O projeto, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente com patrocínio da Petrobrás, somou 32 mil horas de observação e 1.190 mergulhos com os animais. O trabalho pela conservação do golfinho levou à criação do Santuário de Baleias e Golfinhos do Brasil, em 2008, e à proibição de sua caça.

No mundo todo existem cerca de 2 milhões de golfinhos-rotadores.

Pequim aciona spray desodorante em aterro

SOLUÇÃO CHINESA

As autoridades de Pequim encontraram um jeito pouco comum de amenizar o mau cheiro causado pelo aterro sanitário Asuwei, um dos maiores da China. A partir de maio, serão acionados cem grandes sprays com fragrâncias perfumadas, que poderão espalhar aroma por até 50 metros de extensão. Segundo o jornal inglês The Guardian, a prefeitura de Pequim garante a eficiência do controverso sistema. Está prevista a instalação de novas camadas plásticas para isolar o chorume. O problema do lixo em Pequim cresce na mesma proporção que a sua economia: cerca de 8% ao ano. São 18 mil toneladas de lixo diariamente, 7 mil a mais do que o aterro consegue receber.

NAVEGAÇÃO

Plano contra poluição causada por navios

A Organização Marítima Internacional, órgão das Nações Unidas que regula a navegação internacional, quer um plano de redução drástica da poluição causada por navios. O plano vale para áreas costeiras do Canadá e dos Estados Unidos e será obrigatório em 2012.

CLIMA

Justiça compensará emissões de CO2

A Justiça aderiu à tendência de compensar emissões de gases de efeito estufa. O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (DF) fará o plantio de 700 mudas de árvores do cerrado. A meta é neutralizar parte do consumo de energia nos nove prédios do TRF.