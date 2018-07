Com quadro de saúde estável, Clodovil segue internado O estado de saúde do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP) é estável, com condições clínicas satisfatórias, segundo boletim divulgado pelo Hospital Oswaldo Cruz, onde ele permanece internado. O deputado está se recuperando de uma embolia pulmonar e continuará sob internação para receber as medicações necessárias. Clodovil deu entrada no hospital no último dia 4.