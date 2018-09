Com quase 10 mil casos, Baixada Santista vive surto de conjuntivite

Na Baixada Santista, pelo menos 9.473 pessoas contraíram conjuntivite neste ano. O surto dessa inflamação nos olhos, comum no verão, atingiu o ápice no carnaval. Em Santos, município que lidera o número de casos na região, a Vigilância Epidemiológica contabiliza 4.048 casos.

Em segundo lugar está Cubatão, com 1.193 casos, e, em terceiro, São Vicente, com 980. Peruíbe teve 941 casos; Bertioga, 872; Guarujá, 527; Mongaguá, 462; Itanhaém, 350; em Praia Grande, cerca de 100 pessoas pegaram conjuntivite desde 28 de fevereiro, quando a contagem foi iniciada por lá.

"Mas essas são as notificações compulsórias, que começaram 10, 12 dias depois do início da epidemia, quando se viu que os casos estavam aumentando. Antes, tivemos mais uns 3 mil casos de conjuntivite na região", explicou o diretor da oftalmologia do Hospital Ana Costa, em Santos, Celso Afonso Gonçalves, também responsável pelo atendimento público em Bertioga.

Professor da Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), Gonçalves relata que a última epidemia de conjuntivite na região foi há quatro anos. "Em 2007, a epidemia foi grandinha, mas não foi como agora", disse o médico, completando que a epidemia deste ano teve um vírus diferente das dos anos anteriores. "Esse vírus de agora pega mais fácil em ambiente fechado, não precisa de contato direto."

O oftalmologista lembra que, embora em todos os verões a região tenha surtos epidêmicos de conjuntivite, o número de casos não costuma ultrapassar 3 mil.

"Areia no olho." A bancária aposentada Conceição de Fátima Andrade, de 52 anos, contraiu a doença pela primeira vez em 2011. Ela conta que no último sábado não conseguia abrir o olho esquerdo quando acordou. "É uma sensação muito ruim, de areia no olho, que fica lacrimejando o dia inteiro", disse ela, que pegou conjuntivite do marido. "Agora estamos ficando direto em casa, mas hoje já está melhor", informa.

Gonçalves afirma que a grande maioria dos infectados por conjuntivite se recuperam em até dez dias. O auge do contágio da doença são os cinco primeiros dias. "Os casos mais graves acontecem quando vem uma bactéria e dá uma infecção no olho, que está com a imunidade rebaixada por causa do vírus, mas isso normalmente ocorre por falta de higiene", explica. "Precisa estar sempre secando o olho com lencinho descartável e não com lenço de pano. E a limpeza deve ser feita com água filtrada gelada ou soro fisiológico", receitou.