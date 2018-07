Com redesenho, Twitter fica mais parecido com Facebook O Twitter anunciou nesta terça-feira, 08, em seu blog oficial, um novo desenho para as páginas de perfil dos usuários, que agora está dividido em três colunas. Na primeira (à esquerda) estão localizadas a foto e a descrição do perfil do usuário; na segunda, aparecem os tuítes, e na terceira (à direita), sugestões de pessoas para seguir e os assuntos mais comentados do momento (trend topics). O novo desenho também permite ao usuário utilizar uma fotografia pôster na parte superior, semelhante à foto de capa do Facebook.