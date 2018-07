Com reservas a 2%, Itu amplia racionamento de água Desde a manhã desta quinta-feira, 18, os 163.882 moradores de Itu, na região de Sorocaba, têm ainda menos água nas torneiras. Com menos de 2% de água nos principais reservatórios que abastecem a cidade, a concessionária Águas de Itu anunciou uma ampliação no racionamento. A região do Pirapitingui, que não estava no rodízio, passou a receber água em dias alternados, das 18 às 6 horas. Já na região central e no restante da cidade, a água passa a ser fornecida nesse mesmo horário, mas uma vez a cada três dias.