Com salários atrasados, Unisa decide adiar início das aulas Uma crise na Universidade de Santo Amaro (Unisa) atrasou salários de professores e provocou o adiamento do início das aulas. Agendada para 4 de fevereiro, as aulas foram remarcadas para o dia 18. Professores ainda reclamam que, mesmo sem receber, sofrem ameaças de demissão por atrasos na entrega de materiais. A Unisa tem três câmpus em São Paulo e mais de 25 mil alunos, a maioria a distância.