Com seca e geada, cai produção de grãos Geadas no Paraná e em Mato Grosso do Sul e estiagem no Sul e no Centro-Oeste reduziram a safra de grãos em 377.500 toneladas, revela a 10ª pesquisa da safra 2008/2009 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A produção nacional caiu para 133,78 milhões de toneladas, mas a área plantada está mantida em 47,6 milhões de hectares. Em relação a 2007/2008, a safrinha de milho caiu 13,4% e a de soja, 4,8%. Site: www.conab.gov.br.