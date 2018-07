Com seca, USDA reduz previsão de área colhida de milho

Os futuros do milho registravam alta de mais de 2 por cento, reagindo aos dados do USDA, assim como a soja também tinha alta, de mais de 1 por cento, por volta das 11h20 (horário de Brasília).

De acordo com os dados do departamento, o plantio de milho em 2012 foi estimado em 96,40 milhões de acres, levemente acima da previsão do mercado, de 96,09 milhões de acres, ante 95,68 milhões de acres na previsão de março.

A projeção da colheita de milho, porém, ficou abaixo do esperado. O USDA prevê que 88,85 milhões de acres serão colhidos, um número menor que sua previsão anterior, de 89,1 milhões de acres.

A agência disse que os estoques do milho caíram para 3,14 bilhões de bushels em 1o de junho, abaixo da estimativa do mercado, de 3,174 bilhões e contra 3,67 bilhões no ano anterior.

O USDA estimou ainda o plantio de soja nos EUA neste ano em 76,08 milhões de acres, acima da estimativa do mercado, de 75,50 milhões de acres, e contra 73,90 milhões de acres na previsão anterior.

Os estoques do grão foram estimados em 1o de junho em 667 milhões de bushels, ante previsão do mercado de 635 milhões de bushels.

(Reportagem de Julie Ingwersen)