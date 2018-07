Com show à noite, Parada Gay será 3h mais longa

A principal atração será a vencedora da primeira temporada do reality show The Voice Brasil, da TV Globo, no ano passado, Ellen Oléria. A cantora levou a namorada para apresentação no programa.

A Parada já chegou a se estender até as 22h na Avenida Paulista. No entanto, em 2007, a Prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público que proíbe grandes eventos na via de ultrapassar as 18 h.

Com o veto da parada à noite na Paulista e sem shows de encerramento, o público passou a se dispersar cedo. Em 2011, chegou a ser anunciada a retomada da atração com show da cantora Wanessa Camargo, que foi cancelado. "Além do show da Ellen, outra atração será a cantora Mariene de Castro", disse o presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT, Fernando Quaresma. O palco ficará na Rua 24 de Maio, na esquina com a Praça da República.

Depois de ser classificada como "mais pobre" em 2012 por frequentadores antigos, a Parada agora terá pelo menos três trios a mais que no ano passado - passou de 14 para 17. A aposta da organização é que um deles fará toda a diferença, o da cantora Daniela Mercury, que neste ano anunciou seu casamento com uma mulher em uma rede social.

A promessa é de um tom político e de protesto contra o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Marco Feliciano (PSC-SP). O tema da parada é "Para o Armário Nunca Mais! União e Conscientização na Luta Contra a Homofobia".

Interdição

A concentração para o evento na Avenida Paulista começa às 10h e causará interdições na região da Paulista e da Praça da República. Por causa da realização da Parada, a ciclofaixa de lazer não será ativada na Paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.