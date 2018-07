Com shows e eventos, São Paulo comemora 455 anos São Paulo comemora 455 anos de fundação hoje com inúmeros eventos culturais e esportivos programados. São shows, exposições, caminhadas, bicicletadas, peças, saraus e passeios de trólebus pelo centro. No Vale do Anhangabaú, ocorre uma minivirada cultural. São mais de 60 artistas em mais de 30 horas de shows. Entre as atrações estão Seu Jorge, CPM 22, Natiruts, Almir Guineto, Quinteto em Branco e Preto, Matheus & Cristiano e Diogo Nogueira. Haverá ainda tendas de prestação de serviço, oficinas e bailes para a terceira idade. Na Ponte Estaiada, na zona sul de São Paulo, cinco mil ciclistas participaram do 1º Bike Tour.