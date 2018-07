Com sobras, Câmara de SP ?doa? R$ 100 mi à Educação

É o terceiro ano seguido que o Legislativo paulistano, com orçamento anual de R$ 580 milhões, devolve dinheiro para a Prefeitura. Em 2011 e 2012, o ex-presidente Police Neto (PSD), do mesmo partido do ex-prefeito Gilberto Kassab, repassou R$ 20 milhões para a área da Saúde. Agora José Américo (PT) repete o gesto, também com um prefeito aliado e petista.

A maior parte dos recursos (R$ 23 milhões) foi transferida do Programa de Demissão Voluntária (PDV), previsto para 2013 e que atingiria 12% dos 2 mil funcionários da Câmara. Américo aboliu o PDV lançado pela gestão anterior da Mesa. Outros R$ 17 milhões vieram da reserva orçamentária "obras e instalações".

A transferência, porém, não causa impacto financeiro algum nos cofres do Legislativo paulistano, o mais caro do País. Até o final do ano os gastos com comunicação e publicidade, por exemplo, devem saltar de R$ 31,1 milhões para R$ 40 milhões. Também está prevista uma reforma na garagem usada pelos funcionários da Casa de R$ 13 milhões.

No início do ano, a Mesa Diretora também autorizou a contratação de um projeto executivo para modernização da fachada do Palácio Anchieta, instalação de ar-condicionado central, medidas de sustentabilidade e construção de três andares para novas salas, auditório para 250 pessoas e um jardim suspenso no último pavimento.