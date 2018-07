Com solo seco, produtor ainda precisa irrigar

Uma frente fria acompanhada de uma massa de ar polar chegou ao Estado no último fim de semana, mudando as condições de tempo ensolarado, com baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas. Apesar de ter chovido em algumas cidades, a umidade do solo continua em queda. Em Barretos, Franca, Ilha Solteira, Jaboticabal, Votuporanga e São Carlos, a umidade disponível no solo é inferior a 5%. Com esse nível, a produção de frutas e hortaliças necessita de irrigação constante para produzir.

Já em Campinas, Piracicaba e Sorocaba, a umidade do solo oscila em torno dos 40%. Apenas Iguape e Itapeva vêm sendo favorecidos com as chuvas mais frequentes e a umidade no solo está em 80%.

Com as temperaturas mais elevadas no oeste e norte, a demanda hídrica chegou perto dos 3 milímetros por dia e a umidade relativa do ar abaixo dos 20%, intensificando os efeitos da estiagem.

As temperaturas baixas e o tempo ensolarado favorecem o cultivo do morango em Jarinu, Jundiaí e Atibaia. Os frutos são colhidos com boa qualidade e durabilidade após a colheita e ficam mais doces e com coloração mais acentuada. Em Adamantina, contudo, as altas temperaturas e a falta de chuva prejudicam o cultivo e aumentam a incidência de doenças.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR