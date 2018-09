Com tempo seco, sojicultor finaliza colheita

O período foi marcado pelo tempo frio e seco em todo o Estado, causado pela ação de uma massa de ar polar que cobre todo o Centro-Sul do Brasil. Não foram observadas chuvas e a temperatura mínima caiu abaixo dos 9 graus em praticamente todo o Estado, com 7 graus em Piracicaba, São Carlos e Campinas. As máximas não passaram de 25 graus na maior parte do Estado. Com o tempo seco, a umidade do solo teve pequena redução, sem comprometer o suprimento hídrico das lavouras em fase de desenvolvimento vegetativo e início do florescimento, como o milho safrinha de Cândido Mota e Assis e as lavouras de cevada e trigo de Itapeva e Itapetininga. A redução da umidade também favoreceu o trânsito de máquinas e caminhões nos campos de soja, ainda em fase de colheita. Os produtores aproveitam o tempo favorável para finalizar a colheita da safra atual, que deve ser concluída nos próximos dias. A safra da cana-de-açúcar também foi favorecida pelo tempo seco, permitindo que as usinas recuperassem o tempo perdido por causa das chuvas das três últimas semanas. As condições de umidade do solo ainda beneficiam os canaviais que serão colhidos no fim do período de safra. A colheita da tangerina também foi intensificada em Taquaritinga, onde a produtividade dos pomares é baixa em comparação com o ano passado. A seca durante a primavera de 2007 prejudicou a formação dos frutos, com queda no rendimento. Com o grande volume de fruta que chegou ao mercado durante a semana, os preços caíram cerca de 30% nos últimos dias. Para os pomares de laranja ainda em formação, apesar das perdas já definidas por causa da seca do ano passado, o regime térmico e a boa disponibilidade de água no solo permitem bom desenvolvimento dos frutos e a qualidade do suco. MORANGO E CAFÉ A queda na temperatura também deve aumentar a qualidade do morango de Atibaia, Monte Alegre do Sul e Jarinu, principalmente em relação ao maior tamanho dos frutos e acentuando a cor e o sabor. Nos cafezais do Paraná e de Minas Gerais a colheita já teve início, mas em São Paulo há expectativa de que a colheita sofra algum atraso nesta safra por causa das chuvas contínuas das últimas semanas. Em algumas propriedades, as chuvas fortes causaram queda de grãos que estavam em fase final de crescimento, com possibilidade de queda na qualidade e maior dificuldade para a colheita. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima no Brasil, acesse www.agritempo.gov.br AGENDA Ovinos e suínos: O Instituto de Zootecnia dará hoje, em Nova Odessa (SP), curso sobre cortes especiais de ovinos. Na sexta-feira, workshop sobre nutrição de suínos. Tel. (0--19) 3466-9413. Solos: A Esalq/USP e a Fealq/USP promoverão, de amanhã a sábado, em Piracicaba (SP), o 4.º Simpósio Brasileiro de Ensino de Solos. Informações, tels. (0--19) 3417-6604 e 3417-6601. Orquídeas : A 1.ª Exposição de Orquídeas de Atibaia (SP), em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa, ocorrerá entre os dias 23 e 25. Informações, tels. (0--11) 4032-6250 e 9936-1326. Papilomatose: O Simpósio Brasileiro sobre Papilomatose Animal será dia 19, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia/USP, na capital, www.fmvz.usp.br, ou tel. (0--11) 3726-7222, r. 2181.