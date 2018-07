Com temporal, cidade do Espírito Santo fica ilhada

A chuva que atingiu a região norte do Espírito Santo durante toda a noite da terça-feira, 6, deixou isolada a cidade de Ibiraçu e provocou estragos em outros dois municípios, segundo a Defesa Civil. A cidade deve decretar situação de emergência ainda nesta quarta-feira, 7. Veja também: Chuva dá trégua em SC, mas previsão é de temporais na sexta Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Com o grande volume de água, o rio que passa próximo à Avenida Conde D'Eu, principal de Ibiraçu, transbordou, invadindo casas e estabelecimentos. O trecho da BR-101, principal ligação rodoviária da cidade, também está alagado. No total, 17 cidades do Estado já se encontram em situação de emergência. Até a tarde de terça, cerca de 4.200 pessoas estavam desalojadas e outras 500 desabrigadas. A chuva também causou alagamentos nas cidades de João Neiva e Fundão, mas segundo a Defesa Civil, as águas já baixaram. Ainda chove fraco na região, de acordo com a Defesa Civil.